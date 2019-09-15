شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب: محمد على بيتكلم عن الإرهاب وهو مكملش تعليمه ووائل غنيم اعترف بغلطه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الإعلامى عمرو أديب، على الفيديو الأخير للفنان الهارب محمد على، قائلاً: "أصبح مملاً، وقرر أنه يبقى مُنظر يتكلم فى كل شىء، كان عنده موضوع يتكلم فيه النهارده عمل فيديو عن داعش، مالك أنت ومال داعش، قال الربيع العربى يعنى داعش وداعش هو الربيع العربى".

وأضاف عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج الحكاية، عبر فضائية إم بى سى مصر، أن محمد على شخص لم يكمل تعليمه فكيف يتحدث عن داعش والإرهاب، وكيف يتحدث عن خريطة داعش والإرهاب فى الوطن العربى.

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وتابع عمرو أديب: "الناس اللى كاتباه لمحمد على كاتبة غلط أصل محمد على ابن بلد ويطلع يقول هحكى الحكاية، وطبعا الحكاية كلها زبالة، مالك أنت ومال الإرهاب، لكن محمد على قرر فجأة بما أن الناس بتتفرج ومحطات بتنقل يتكلم عن الإرهاب، وطبعًا بدأ يقول عن دول".

وأوضح عمرو أديب، أن أجمل ما قاله وائل غنيم عن محمد على، رغم أن وائل سبنى ولكنه قال كلاما فى الصميم، قائلاً: "وائل قال عن محمد على عجبتنى شجاعته وهو شجعنى لما لقيت أنه دايس والناس ماشية وراه، ولكن هو مشكلته شخصية مش البلد، وقرر أنه عايز يعبر عن غضبه وده حق مشروع".

وأردف عمرو أديب: "وائل غنيم أكد أنه كان مخطئاً وأن ما حدث كان خطأ والبلد وقعت مننا وباظت، وقال أنا آسف مقصدش، وده اعتراف تاريخى لوائل غنيم".