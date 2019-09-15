شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف: الجماعات المتطرفة تعد خطة لزعزعة 52 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. مفتى الجمهورية يوضح حكم نشر الشائعات.. ويؤكد: حرام نشرها وترويجها الأوقاف: الجماعات المتطرفة تعد خطة لزعزعة 52 دولة بعد سقوطها عسكريا التعليم تبدأ تدريب المعلمين فى النظام الجديد وتستمر طوال العام الدراسى الصحة: تطبيق الميكنة الخطوة الأخيرة لاكتمال منظومة التأمين الصحى الشامل البابا تواضروس يحاضر فى مؤتمر الأسر الجامعية بوادى النطرون Advertisements التعليم تبحث عبر الفيديو كونفرانس تدريب معلمى الثانوى فى النظام الجديد وزارة البيئة تحتفل باليوم العالمى لحماية طبقة الأوزون غدًا التضامن: دعم فنى للمديريات لرفع كفاءة الخدمات المقدمة الصحة: إجراء 929 عملية جراحية بمستشفى الرمد منذ انطلاق منظومة التأمين الصحى الصحة: مستعدون لتطبيق التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات جدد القوى العاملة: نتابع صرف مستحقات ونقل جثمان عامل سقط فى خلاط أسمنت بالكويت

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أخبار × 24 ساعة.. الأوقاف: الجماعات المتطرفة تعد خطة لزعزعة 52 دولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.