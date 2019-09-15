"التنفيذي للسياحة العالمية" يتبنى أجندة عمل خاصة بالقارة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

شاركت وزيرة السياحة، في أعمال الجلسة 111 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية في الدورة الـ (23) للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية التي عُقدت في مدينة سانت بطرسبرج بجمهورية روسيا الاتحادية خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر الجاري.

وتحدث زوراب بولوليكاشفيلي، أمين عام منظمة السياحة العالمية، عن تبنى المنظمة لأجندة عمل خاصة بالقارة الأفريقية.

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واقترح الأمين العام، ونجيب بالالا رئيس المجلس التنفيذي وزير السياحة من كينيا، إنشاء لجنة للسياحة في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي تكون تحت مظلة الاتحاد الأفريقي وبالتنسيق والتعاون مع المنظمة من أجل مناقشة القضايا السياحية التي تهم قطاع السياحة بأفريقيا، بجانب بحث إمكانية الاستفادة من برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة المصري الذي أطلقته وزارة السياحة المصرية كنموذج يمكن أن يحتذى به ويتم تطبيقه في العديد من الدول الأفريقية الأخرى.

ومن جانبها رحبت وزيرة السياحة،، بهذا المقترح، مؤكدة أن إنشاء هذه اللجنة سيعد من فرص التعاون بين المنظمة والدول الأفريقية ووضع العمل المشترك في إطار مؤسسي للنهوض بقطاع السياحة في الدول الأفريقية.

وأوضحت الوزيرة، أن كل هذا من شأنه أن يعزز من قطاع السياحة عالميا كقطاع مصدر للخدمات، كما أنه من القطاعات المهمة التي تساهم في توفير النقد الأجنبي، وتعد السياحة من القطاعات الاقتصادية الأسرع نموا والتي تساهم بشكل كبير فى توفير فرص العمل، وخلق وعي لدى الأجيال الجديدة بأهمية هذا القطاع الحيوي.