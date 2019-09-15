وصول 4 وفود دينية للمشاركة بمؤتمر"الشؤون الإسلامية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حاتم أبوالنور:
وصل مطار القاهرة الدولي، مساء السبت، 4 وفود دينية من دول لبنان والإمارات والكويت والبوسنة، في زيارة للبلاد للمشاركة في أعمال مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والذي ينطلق غدًا الأحد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت مصادر، إنه تم إنهاء إجراءات وصول الوفود الأربعة من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في استقبالهم عدد من كبار رجال الدين ووزارة الأوقاف بالقاهرة.
يذكر أن المؤتمر الدوري الثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة، الذي تنظمه وزارة الأوقاف، ينطلق غدًا الأحد، تحت عنوان "فقه بناء الدولة.. رؤية فقهية عصرية"، ويستمر ليومين، ويقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويفتتحه رئيس الوزراء، وبرئاسة وزير الأوقاف.
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