ردود وتوضيحات ورسائل.. مُلخص تصريحات السيسي في مؤتمر الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

لـ 9 ساعات متواصلة تخللها استراحات قصيرة، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حضور جلسات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت المنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات.

شارك الرئيس، في 3 جلسات خلال المؤتمر، الأولى بعنوان "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، والثانية بعنوان "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، والأخيرة هي الجلسة الأبرز بعنوان "اسأل الرئيس" والتي يحرص الرئيس على المشاركة فيها بجميع مؤتمرات الشباب السابقة للرد على تساؤلات المصريين.

وتحدث الرئيس السيسي في عدة موضوعات خلال هذه الجلسات، يرصدها الخليج 365 في التقرير التالي:

تقييم تجربة مكافحة الإرهاب

وجه الرئيس السيسي عدة رسائل خلال جلسة "تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا"، كان من بينها: لم تكن فكرة الإرهاب تنتشر وتنجح بهذا الشكل إلا في وجود دول تتبناها وترعاها من أجل تنفيذ مصالحها السياسية.

وأضاف الرئيس أن الحراك الشعبي في عام 2011 أثر بشكل ما على مناعة الدولة في مواجهة الإرهاب، موضحا أن الإرهاب هو السلاح الوحيد القادر على تدمير مجتمع بالكامل كما حدث في بعض الدول الأخرى.

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تأثير نشر الأكاذيب على الدولة

وجه الرئيس عدة رسائل خلال جلسة "تأثير نشر الأكاذيب على الدولة في ضوء حروب الجيل الرابع"، جاء أبرزها؛ أن حالة التشكيك في الإنجازات القومية بدأت منذ وقت طويل، أي قبل عصر ظهور مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن كل إنجاز نقوم به يعقبه عملية إرهابية لأن هناك استهداف دائم لمصر.

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وأكد الرئيس عدم التهاون مع أي متجاوز في أي من أجهزة الدولة المختلفة، مشددا على أن ما ذكر خلال الأيام الماضية كذب وافتراء، وبناء قصور رئاسية من أجل مصر.

وقال الرئيس إن الجيش والشرطة والرئاسة مؤسسات وطنية لا تهتز بالشائعات، مضيفًا: "مركز الثقل بيني وبين الناس الثقة، وفيه ناس بتفكر إزاي نلعب في الثقة اللي بين الراجل ده والناس اللي صدقته".

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اسأل الرئيس

تلقت مبادرة "اسأل الرئيس" نحو 435 ألف سؤالًا، من المصريين، خلال الأيام الأربعة الماضية، لعرضها على الرئيس السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، التي عقدت اليوم، بختام فعاليات مؤتمر الشباب.

وأكد الرئيس السيسي أن الأولوية خلال الست سنوات الماضية كانت لتثبيت أركان الدولة المصرية، لافتا إلى أن موازنة التعليم بلغت 130 مليار جنيه، يذهب منها 80% للأجور فقط.

وأوضح الرئيس أن المشاورات مستمرة مع الجانب الأثيوبي لعدم تضرر حصة مصر بعد ملء سد خزان سد النهضة الأثيوبي. وأشار إلى أننا "نحتاج مناعة داخلية لحماية بلادنا من الإرهاب".

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