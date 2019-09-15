​ السيسي: "مصر لو راحت المنطقة كلها هتروح"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأهمية الجيوسياسية لمنطقة الشرق الأوسط بما تتمع به من ثروات ومقدرات هائلة، وتحديدا مصر، التي تقع في قلبه.
وأشار إلى حجم البترول الذي تم استخراجه على مدى السنوات الستين الماضية، وما ينتظرها من اكتشفات مستقبلية على مدى العقود الست القادمة.
ولفت الرئيس السيسي - خلال جلسة (إسأل الرئيس) ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب اليوم السبت - إلى أن الاضطرابات المستمرة في المنطقة ترجع إلى محاولات السيطرة على مقومات المنطقة يضاف لها الصراعات الإيديولوجية التي اندلعت خلال السنوات الماضية، "سواء كانت فترة القومية العربية والناصرية"، وكذلك ما يسمى بالفكر الديني المتطرف.
وقال إنه بعد أن كانت الدول العربية تشكل جسما واحدا يتمتع كل جزء فيها بالقوة والتماسك، وكانت مناعتها قوية، ازداد الاضطراب بعد ما حدث في العراق وسوريا وليبيا والصومال واليمن ومحاولة إحداث هذا في مصر.
وأكد على الأهمية المحورية لمصر، قائلا: "لا أبالغ حينما أقول إن حدث شيئ لمصر فإن المنطقة بأكملها ستصبح في خطر، مصر لو راحت المنطقة كلها هتروح.. بظروفنا الاقتصادية الصعبة أيوه بالظروف الصعبة"، معتبرا أن الجسم العربي "ضعيف".
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