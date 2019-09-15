أول رد من محافظة القاهرة على صور رفات الموتى بـ"عين الحياة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قالت محافظة القاهرة، إن ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بقيامها بهدم المدافن بمنطقة عين الحياة، وترك الرفات بدون نقلها، غير صحيح.

وأوضحت المحافظة -في بيان اليوم السبت- أنه نظرًا لأعمال التطوير القائمة بالمنطقة، تم تحديد 52 مقبرة يجب إزالتها كمرحلة أولى لتنفيذ مشروع التطوير، وتم توفير أماكن بديلة لأصحاب هذه المقابر بمدينة 15 مايو، وتم تسليمهم المقابر والتأكيد عليهم بنقل رفات أسرهم بمعرفتهم بواسطة سيارات إسعاف قبل البدء في أعمال الهدم.

وأفادت محافظة القاهرة أنه ما تم عرضه من صور كانت خلال أعمال نقل الرفات بمعرفة أصحاب المقابر.