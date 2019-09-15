ضبط مسجل خطر بحوزته 5 آلاف جنيه مزورة في الوايلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

تمكنت قوات الأمن، من ضبط مسجل خطر في الوايلي بحوزته 5 آلاف جنيه مزورة.

ووردت معلومات للمقدم محمد الإتربي، رئيس مباحث الوايلي، من أحد أصحاب المحلات بمنطقة العباسية، تفيد بترويج شخص لعملات مقلدة.

وبإخطار اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف اللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، للقبض على المتهم.

Advertisements

وانتقل النقيب أحمد عبد العزيز، معاون مباحث القسم، وتمكن من ضبط " ع. ح" مسجل خطر، مقيم بشبرا، عثر بحوزته على ٥ آلاف جنيه مقلدين عملات ورقية فئة المائة جنيه.

وبمواجهته أمام العميد عبد العزيز سليم، رئيس مباحث قطاع الشمال، اعترف بحصوله على الأموال من إحدى السيارات بشارع أحمد حلمي.

تم تحرير المحضر اللازم، وأحاله العقيد أحمد جودة، مأمور قسم الوايلي، إلى النيابة العامة.