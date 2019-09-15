الحبس عامين للفنان أحمد عبدالله في اتهامه بخيانة الأمانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قضت محكمة جنح أكتوبر، بحبس الفنان أحمد عبدالله محمود، لمدة عامين، لإدانته بخيانة الأمانة، في الدعوى المقامة ضده من زوجته السابقة الفنانة السورية سارة جهاد نخلة.

وأكد المحامي شعبان سعيد، دفاع أحمد عبدالله، في تصريحات صحفية، السبت، أنه سيتقدم باستئناف على الحكم الصادر خلال 10 أيام.

وكانت ذات المحكمة أصدرت حكما غيابيًا بمعاقبة أحمد عبدالله، بالحبس لذات المدة، ثم تقدم بمعارضة على الحكم، وصدر بحقه الحكم المتقدم حضوريا.