محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
قضت محكمة جنح أكتوبر، بحبس الفنان أحمد عبدالله محمود، لمدة عامين، لإدانته بخيانة الأمانة، في الدعوى المقامة ضده من زوجته السابقة الفنانة السورية سارة جهاد نخلة.
وأكد المحامي شعبان سعيد، دفاع أحمد عبدالله، في تصريحات صحفية، السبت، أنه سيتقدم باستئناف على الحكم الصادر خلال 10 أيام.
وكانت ذات المحكمة أصدرت حكما غيابيًا بمعاقبة أحمد عبدالله، بالحبس لذات المدة، ثم تقدم بمعارضة على الحكم، وصدر بحقه الحكم المتقدم حضوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر الحبس عامين للفنان أحمد عبدالله في اتهامه بخيانة الأمانة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.