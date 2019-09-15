مصر | خيانة زوجية.. وجريمة قتل بسبب "عشة حمام".. أبرز أخبار نشرة حوداث الخليج 365

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خيانة زوجية.. وجريمة قتل بسبب "عشة حمام".. أبرز أخبار نشرة حوداث الخليج 365 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
"بسكين وطعنة بالقلب".. النيابة تأمر بتشريح جثة شاب قتل على يد نجل عمه بالوراق.
أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بتشريح جثة شاب يدعى "أحمد" وشهرته ميدو يبلغ من العمر 22 عامًا، للتصريح بالدفن والوقوف على ظروف الوفاة وملابساتها، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة(أضغط هنا).
روايات مؤسفة لزوجة مصر الجديدة: ذهبت إلى الإسكندرية فأحضر عشيقته لغرفة نومي
"خانني وفي نوبة غضب قررت قتله" هكذا بدأت زوجة بمحكمة الأسرة حديثها، عن مشكلتها التي دفعتها لتقديم دعوى خلع ضد زوجها والمطالبة باسترداد حقها في النفقة والمؤخر وأخذ الشقة لكونها حق أصيل لأطفالها (أضغط هنا).
تجديد حبس أكبر موزعي الهيروين بالسلام 15 يوما على ذمة التحقيقات.
أمر رئيس محكمة جنايات القاهرة الجديدة، بتجديد حبس المتهمين، بتوزيع الهيروين، 15 يوما على ذمة التحقيقات(أضغط هنا).
حجز مسؤول شركة 24 ساعة لحيازته 8470 قطعة طبية مهربة بالسيدة.
قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، حجز مسؤول شركة لتجارة المستلزمات الطبية 24 ساعة على ذمة التحقيقات، لحين ورود تحريات المباحث للوقوف على نشاط المتهم لحيازته على 8470 جهاز وقطعة مستلزمات طبية مختلفة مهربة جمركيًا(أضغط هنا).
"كان عايز يبني عشة حمام".. تفاصيل قتل شاب على يد ابن عمه في الوراق
كشفت تحريات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تفاصيل قتل شاب بطعنة بالقلب على يد نجل عمه، بمنطقة الوراق، شمال محافظة الجيزة، وتبين أنه نشبت مشاجرة بين المجني عليه والمتهم، يوم الجريمة بسبب الخلاف على قطعة خشب(أضغط هنا).
بالأسماء.. تعرف على المناصب المنظمة لمجلس الدولة.
عند حلول منتصف سبتمبر من كل عام، تبدأ الحركة القضائية في التغيير سواء بالعزل أو الترقية أو تقليد مناصب مماثلة، ويحرص كلا من المستشارين وكذلك المواطنين علي متابعة تلك الحركة، والتعرف علي الحركة القضائية الداخلية الخاصة بمجلس الدولة(أضغط هنا).
إحالة تاجر عملة بحوزته 25 ألف ريال سعودي لـ"الجنايات"
أمرت نيابة عابدين الجزئية، بإحالة عاطل لحيازته 25 ألف ريال سعودي، للاتجار بهم خارج السوق المصرفية إلى محكمة الجنايات(أضغط هنا).