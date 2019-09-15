مصر | خيانة زوجية.. وجريمة قتل بسبب "عشة حمام".. أبرز أخبار نشرة حوداث الخليج 365

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خيانة زوجية.. وجريمة قتل بسبب "عشة حمام".. أبرز أخبار نشرة حوداث الخليج 365 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

"بسكين وطعنة بالقلب".. النيابة تأمر بتشريح جثة شاب قتل على يد نجل عمه بالوراق.

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بتشريح جثة شاب يدعى "أحمد" وشهرته ميدو يبلغ من العمر 22 عامًا، للتصريح بالدفن والوقوف على ظروف الوفاة وملابساتها، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة(أضغط هنا).





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