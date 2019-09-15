شكرا لقرائتكم خبر عن فتح موقع تنسيق القبول لتقليل الاغتراب لطلاب الشهادات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ موقع التنسيق الإلكترونى التابع لوزارة التعليم العالى فتح باب تقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب الشهادات الفنية ٣ و٥ سنوات اعتبارا من أمس وحتى الغد.

كما فتحت وزارة التعليم العالى أمس موقع تنسيق القبول أمام 5987 طالبًا ممن استنفدوا رغباتهم لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، وكذلك الطلاب المتخلفون.

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وذكرت الوزارة أنه بالنسبة للتحويل بين الكليات الجامعية فإنه يتم عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن، وبالنسبة للتحويل بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة، فإنه يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلى أحد المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكترونى فقط إلى معهد آخر في ذات التخصص أو تخصص آخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب الحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفى ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع، وأنه لا توجد تحويلات ورقية.

وأعلنت وجود زيادة في أعداد المتقدمين من خريجى الشهادات الفنية نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2019 عن العام الماضى بنحو 17000 طالب، وأنه تقدم لمكتب التنسيق 197 ألفا و146 طالبا عبر موقع التنسيق الإلكترونى من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد الطلاب المرشحين بلغ 191 ألفا و159 طالبا من بينهم 20 ألفا و215 طالبا للكليات و170 ألفا و944 طالبا للمعاهد التابعة للوزارة، وذلك طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفى حدود الأعداد المقررة لكل شهادة، وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن.