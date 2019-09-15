شكرا لقرائتكم خبر عن في جولة تفقدية لورش أبوراضي.. رئيس هيئة السكة الحديد يطالب بزيادة إنتاجية الورشة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، السبت، ورش أبوراضي، المتخصصة في عمل عمرة العربات المميزة والمكيفة.

وشدّد رسلان على المسؤولين داخل الورش بضرورة وضع خطة عمل متميزة تهدف إلى زيادة إنتاج الورشة.

وطالب رئيس الهيئة بوضع خطة زمنية للانتهاء من مشروع تحديث الـ (60 عربة مكيفة) بنهاية شهر فبراير تشمل الخطة الاعتماد على عناصر ذات خبرة وكفاءة عالية وأن تعمل على ورديتين تحت إدارة مدير المشروع.

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وأكد رسلان مراجعة الحوافز بالورشة وربطها بالإنتاج وأن تعرض عليه شخصيا.

وشدد على المسؤولين بقطاع الصيانة بتوفير قطع الغيار وزيادة إنتاجية الورشة من العربات ليصل إلى 140 عربة بداية من شهر نوفمبر المقبل.

وأكد رئيس الهيئة على سرعة الانتهاء من صيانة العربات الـ VIP لتشغيلها في نقل الركاب.

جدير بالذكر أن ورش أبوراضى تقع في محافظة بنى سويف وتبلغ مساحتها 3150 مترًا مربعًا ويبلغ العمال بها حوالى 1706 عمال وتقوم بعمل عمرة العربات المميزة والمكيفة بطاقة 120 عربة شهريا.