شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم لوظائف «تعليم شمال سيناء» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة القيادات في مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، السبت، أول اجتماع لها لاختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالمديرية.

وأشار حسين سلامة عرادة، وكيل مديرية التربية والتعليم، القائم بأعمال مدير المديرية بالمحافظة، في تصريحات صحفية، السبت، إلى أنه تم لقاء المتقدمين لشغل بعض الوظائف الخالية «وكيل إدارة تعليمية، موجه عام، موجه أول، مدير ووكيل مدرسة إعدادية وثانوية وتجريبية وموجه ثانوى وإعدادى».

وأضاف أن اللجنة مستمرة غدًا في اختيار القيادات من المتقدمين للوظائف المطلوبة، على أن يخصص، الخميس المقبل، للقاء المتقدمين ممن حالت ظروفهم دون الحضور خلال اليومين.