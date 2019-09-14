شكرا لقرائتكم خبر عن 12 رسالة من السيسي في جلسة «اسأل الرئيس» (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء السبت، في جلسة «اسأل الرئيس» ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، الذي أقيم بمركز المنارة للمؤتمرات.

وجاءت أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال الجلسة كالتالي:

- مررنا بمراحل مختلفة خلال الست سنوات الماضية، المرحلة الأولى كانت مرحلة الحفاظ على الدولة المصرية وتثبيتها، بالتوازي مع مرحلة البناء والتنمية والتعليم، ومرحلة تنمية العنصر البشري.

- 130 مليار جنيه ميزانية التعليم، 80% منهم مرتبات للعاملين في تلك العملية.

- لن تظهر آثار التعليم في وقت قليل، نحن لا نزال في بداية الطريق ولابد من إكمال الإصلاح، والمدرسة تمثل جزءًا صغيرًا من عملية التعليم ككل، هناك مصادر أخرى مهمة مثل المسجد والكنيسة والإعلام.

- مهمة المعلمين مهمة مقدسة، وسيكون تحسين ظروفهم على رأس أولوياتنا عندما تتحسن قدراتنا الاقتصادية.

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- قرار التوأمة بين الجامعات يهدف إلى رفع مستوى التعليم الجامعي، وحصول الطالب في النهاية على شهادة معتمدة عالميًا.

- دول العالم الأول تمنع دخول المتورطين في حروب الإرهاب إلى أرضها، مما يدفعهم إلى اللجوء إلى منطقتنا.

- رجال الشرطة والقوات المسلحة يقدمون حياتهم فداءً للوطن ومع ذلك يتهمهم البعض بالفساد.

- إذا لم نتصدَّ للإرهاب فكريًا، سنظل في حالة استنزاف لن تنتهي أبدًا.

- أمن المنطقة بأكملها من أمن مصر، حتى وإن كنا نعاني بعض الظروف الاقتصادية السيئة.

- نسبة الشباب في انتخابات المحليات المقبلة لن تقل عن 25%، وأطالب جميع المصريين باختيار الأصلح أثناء تلك الانتخابات، دون تحيز لأي عصبية قبلية.

- في مجال الصناعات الصغيرة، نحاول أن نوفر للشباب الأفكار والتدريب والتمويل من أجل بداية جيدة لبعض المشاريع الجديدة.

- التحول الرقمي الذي نقوم به مدروس بشكل دقيق للغاية، ومحمي بكل الطرق التي تضمن أعلى معدلات الأمان لمؤسسات الدولة.