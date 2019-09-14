شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر يُكلّف رؤساء المدن بمتابعة جاهزية مخرات السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، السبت، رؤساء المدن وإدارة الأزمات وقطاع المياه الجوفية، ومسؤولي الطرق والكباري بالمرور على كباري ومخرات وبرابخ السيول، لإزالة أي عقبات تواجه الاستعداد للسيول المحتملة خلال الفترة المقبلة.

فيما بدأت لجنة فنية تضم ممثلين عن قطاع المياه الجوفية بالبحر الأحمر، وهيئة الطرق والكباري وإدارة الأزمات ومدير عام مركز الأزمات بالديوان العام، أعمالًا في المرور والتفتيش على جاهزية مخرات السيول والبرابخ بمدينة القصير.

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وقامت اللجنة بالمرور على كافة مخرات السيول والبرابخ، بداية من الكيلو 40 شمالا حتى الكيلو 50 جنوبا بمدينة القصير وتمت معاينة البرابخ الموجودة على جانبي الطرق على أرض الواقع، وقامت اللجنة بإعداد تقرير عن حالة السدود وحالة كل بربخ، حيث تضمن التقرير جاهزية مبنى الإغاثة وتواجد كافة المستلزمات بالمخازن استعدادا لحدوث السيول.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بالمرور على جميع مخرات السيول من الزعفرانة شمالًا حتى حلايب وشلاتين جنوبًا.

فيما قام اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة رأس غارب، بتفقد برابخ ومخرات السيول بطريق الشيخ فضل وبحيرة وادي الدرب وطريق الغردقة رأس غارب.

يذكر أن محافظة البحر الأحمر انتهت من إقامة ٣٩ سدًا وبحيرة وحاجز توجيه للحماية من مخاطر السيول بنطاق المحافظة.