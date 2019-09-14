شكرا لقرائتكم خبر عن آكِل الحرام.. فيلم يكشف كيف سرق المقاول الهارب محمد على أموال اليتامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطور كبير شهدته قصة المقاول الهارب محمد على بعد ظهور شقيقه أحمد على، بمفاجآت، كشفت الجانب الحقيقى فى قصة هروب الفنان المغمور.

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فبعد أن انتظر كثيرون من المقاول الهارب أن يثبت صحة اداعاءاته بأية مستندات أو أدلة، ظهر شقيقه ليكشف أن محمد على الممثل المغمور أكل أموال أبناء شقيقه المتوفى، وسرق أموال اليتامى وهرب خارج مصر.

ونشر أحمد الأوراق والمستندات التى كشفت أن المقاول الهارب قد استولى على ميراث شقيقه المتوفى، بعد أن وكله والده لبيع ممتلكات شقيقه المتوفى، لكن محمد على سرق تلك الممتلكات وهرب خارج مصر، وظل والده ووالدته يحاولان التواصل معه وكان يتهرب منهما، مما اضطر والدته لرفع قضية ضد ابنها لاستعادة أموال الأطفال الأيتام، ولكن دون جدوى.

ويرصد فيلم "آكِل الحرام" القصة كاملة بالفيديوهات والمستندات المنشورة الخاصة بالتوكيلات والقضايا المرفوعة ضد المقاول الهارب.