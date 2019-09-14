شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي لكل أم وأب: ابنكم شريف ومخلص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجهض الرئيس عبد الفتاح السيسي بكلمات حاسمة حرب الشائعات والأكاذيب التى تحاك ضد الدولة المصرية ومؤسساتها.

وفند الرئيس السيسي فى كلمته بالمؤتمر الوطنى الثامن للشباب، الأكاذيب التى يروجها أعداء الوطن، موجها حديثه للمصريين مؤكدا: "الجيش أشرف على مشروعات طرق فقط تقدر بقيمة 175 مليار جنيه، مشددا على أن المؤسسة العسكرية مغلقة وحساسة للغاية".

وأشار الرئيس قائلا: "كل حاجة اتعملت وكل حاجة اتقالت خلال الأسبوعين اللى فاتوا دول كلام الهدف منه تحطيم إرادتكم وفقدانكم الأمل والثقة، ويبقى خطر كبير قوى على بلدنا، ويتقال أن العدد بيتابع العدد ده بسيط من حقكم تعرفوا، من حق كل أم كبيرة مصدقانى وبتدعى وكل أب كبير مصدقنى وبيدعى لا ابنكم أن شاء الله شريف وأمين ومخلص".

لمتابعة المؤتمر الوطنى الثامن للشباب..

الرئيس يفتح قلبه للمصريين: ما أثير بالفترة الماضية والله كذب وافتراء.. السيسي: بناء سدود على النيل وضرب السياحة تمن بندفعه بعد 2011.. ويؤكد: أقسم بالله ابنكم شريف وأمين ومخلص.. ويشدد: الجيش مؤسسة مغلقة.. فيديو

فيديو.. السيسي: مشروعات اتعملت بأكثر من 4تريليونات جنيه وجايين تشككوا فى ذمم الناس؟

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