شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ آثار: الدولة لم تألوا جهدًا فى تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت أمل رمزى، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، إن مسار العائلة المقدسة بارك ارض مصر وجعل منها مكانا مهما للعالم كله، موضحة أن بابا الفاتيكان خلال زيارته لمصر دعا كافة المسيحيين فى كل أنحاء العالم لزيارة مصر.

وخلال ندوة نظمها حزب الوفد اليوم السبت، شرح الأنبا مارتيروس أسقف شرق السكة الحديد، مسار العائلة المقدسة في مصر خلال الندوة واستشهد بآيات من القران الكريم عن السيدة مريم وسيدنا عيسي عليه السلام.

بدوره، أكد محمد عبد اللطيف أستاذ الآثار بجامعة المنصورة، أن مسار العائلة المقدسة مر بعدد من المراحل لافتا الى ان مصر بذلت جهودا كبيرا فى ملف مسار العائلة المقدسة منها توثيق محطات الزيارة ورفع المواقع على القائمة التمهيدية للتراث العالمى موضحا أن الدولة لم تألوا جهدا فى ترميم وتطوير المناطق الأثرية الخاصة برحلة العائلة المقدسة.

أضاف عبد اللطيف أن مصر قامت بترميم عدد من محطات مسار رحلة العائلة المقدسة منها كنيسة ابى سرجة بمصر القديمة وكذلك عدد من اديرة وادى النطرون

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