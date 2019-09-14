شكرا لقرائتكم خبر عن وفود الإمارات والكويت ولبنان تصل القاهرة للمشاركة فى مؤتمر "فقه بناء الدول" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم السبت، 4 وفود دينية من دول لبنان والإمارات والكويت والبوسنة، في زيارة للبلاد للمشاركة في أعمال مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي ينطلق غدا الأحد.

وقالت مصادر مطلعة، إن تم إنهاء إجراءات وصول الوفود الأربعة من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار، وكان في استقبالهم عدد من كبار رجال الدين ووزارة الأوقاف بالقاهرة.

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وتنطلق غدا الأحد، بالقاهرة، أعمال المؤتمر الدوري الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة، الذي تنظمه وزارة الأوقاف تحت عنوان "فقه بناء الدولة.. رؤية فقهية عصرية"، ويستمر ليومين.