نشرة الحوادث المسائية.. انتشال جثمان "طالب دمياط" وإخلاء سبيل شقيق بطرس غالي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365)

شهد الشارع المصري، على مدار اليوم السبت، العديد من الوقائع والجرائم التي حدثت خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم، بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم الخليج 365 فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك الأحداث:

مباحث الدقي تكشف لغز سرقة محتويات السيارات فجرا

48 ساعة من أعمال البحث والمراقبة قادت ضباط مباحث الدقي إلى أحد أخطر التشكيلات العصابية لسرقة محتويات السيارات، وذلك بعد ارتكابهم نحو 15 واقعة.

ضبط عصابة انتحلت صفة رجال شرطة لسرقة 15 ألف دولار بالأميرية

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء محمد منصور مدير الأمن، من ضبط تشكيل عصابي انتحل صفة رجال شرطة، وسرقوا 15 ألف دولار من مواطن بالأميرية.

تأجيل نظر دعوى وقف البث المباشر للبرامج الدينية لـ 3 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل الدعوى المطالبة بوقف البث المباشر للبرامج الدينية، على أن تُذاع مسجلة بعد مراجعتها من دار الإفتاء والأزهر الشريف، لجلسة 3 نوفمبر المقبل.

ضبط 4 أشخاص بحوزتهم تمثال أثري ونصف كيلو مخدرات بأسيوط

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الأمن بأسيوط، في ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم كمية من مخدري الحشيش والأفيون وسلاح ناري وتمثال أثري.

تأجيل محاكمة 12 متهمًا بالانضمام لـ"داعش" لجلسة 23 سبتمبر

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أجلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 12 متهمًا بالانضمام إلى تنظيم "ولاية سيناء" الإرهابي المنتمي لداعش، لاتهامهم بالتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية أبرزها استهداف مقر نيابة أمن الدولة العليا، لجلسة 23 سبتمبر، لاستكمال سماع الشهود.

تأجيل تظلم 9 حقوقيين على منعهم من السفر بقضية "التمويل الأجنبي" لـ17 نوفمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، تأجيل نظر تظلم 9 حقوقيين على قرار منعهم من السفر بالقضية 173 لسنة 2011 لجلسة 17 نوفمبر المقبل.

الداخلية تكشف تفاصيل انتشال جثمان الطالب العالقة بين الصخور بدمياط

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مدرية أمن دمياط، من انتشال جثمان طالب الطب العالقة بين الصخور، والذي توفي غرقًا في أحد شواطئ دمياط.

الابن أرشد عنها.. "تاجر المطرية" قتل زوجته الثانية بعد مكالمة آخر في الهاتف

لم يتمالك "سيد" أعصابه حينما أخبره نجله أن والدته تتحدث مع شخص آخر في الهاتف وقت غيبته، أتى بعصا خشبية وأنهال على زوجته بالضرب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، بعدما رفضت الإفصاح عن هوية المتحدث.

إخلاء سبيل شقيق بطرس غالي في واقعة تهريبه الآثار لإيطاليا

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل رؤوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية السابق بطرس غالي بكفالة مالية 50 ألف جنيه في واقعة اتهامه بتهريب آثار مصرية لإيطاليا في حقائب دبلوماسية.

"الداخلية" تحبط محاولة تهريب أدوية محظورة لخارج البلاد

أحبطت وزارة الداخلية محاولة تهريب كمية كبيرة من الأدوية ومستحضرات التجميل من خلال منفذ أرقين على الحدود المصرية السودانية.