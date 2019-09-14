الصحة: نستعد لتطبيق التأمين الصحي بـ 5 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أكدت وزيرة الصحة والسكان، إعداد وتأهيل محافظات المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وتشمل "الأقصر، جنوب سيناء، السويس، الإسماعيلية، وأسوان"، حيث سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة الإعلان عن أماكن الوحدات التي سيتم التسجيل والدخول في المنظومة من خلالها.

جاء ذلك خلال زيارتها اليوم السبت، يرافقها عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مستشفى بورفؤاد العام لمتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، وتفقدت أقسام المستشفى منها قسم الكُلى للتأكد من مدى جاهزيته للعمل، مشيرة إلى أنه تم تطوير المستشفى بسعة 36 سريرا داخليا ليصل عدد إجمالي الأسرة إلى 68 سريرًا، بالإضافة إلى 20 حضانة و12 سرير رعاية.

وأشارت الوزيرة إلى أن علاج المرضى داخل منظومة التأمين الصحي الشامل سيتم بناء على قرار طبي مشترك من خلال مناقشة ملفات المرضى باشتراك الأطباء وباقي الفريق الطبي المعاون.

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ووجهت الوزيرة، الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزير لشئون الرقابة والمتابعة والمدير التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، بتطبيق نظام تحليل وبحث البيانات سنويًا من جميع أعضاء اللجنة الطبية، موضحة أنه سيتم احتساب مكافأة شهرين وزيادة 10% على المرتب سنويًا لكل من التمريض والأطباء والصيادلة في حالة إجراء بحث طبي متميز، وذلك في إطار التنافس والإطلاع على ماهو جديد والبحث المستمر، مشيرة إلي أنه سيتم وضع خطط لمناقشة تلك الأبحاث ومعرفة مدى تأثيرها علميًا.

وأكدت أن الهدف من تطبيق منظومة التأمين الصحي هو تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، حيث وجهت الدكتور أحمد طارق مستشار الوزيرة لشئون الحضانات وأستاذ طب الأطفال ليتم تدريب الطاقم الطبي على لجنة البحث أسبوعيًا داخل مبنى هيئات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد..مشيرة إلى أنه سيتم توقيع اتفاقية بين وزارة الصحة والسكان والمعهد الوطني للتميز الطبي الإكلينيكي في انجلترا "نايس"، في إطار الاهتمام بالخدمة الطبية المقدمة للمرضى وبروتوكولات العلاج، وذلك في شهر أكتوبر المقبل.

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