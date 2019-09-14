السيسي: أنفقنا 4 تريليون جنيه على المشروعات الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة أنفقت 4 تريليون جنيه على المشروعات الجديدة خلال الـ 6 سنوات الماضية، موضحًا أن هذه الأموال جاءت من قروض داخلية وخارجية، وسيتم سدادها.

جاء هذا خلال مشاركته بجلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، المنعقد بمركز المنارة للمؤتمرات، اليوم السبت.

وأكد الرئيس أنه حينما تحدثت الدولة عن البناء والتنمية كان الهدف، تعويض ما فات مصر خلال السنوات المقبلة: "البلد لازم تتغير كل يوم، الدنيا كلها كدا واحنا أكتر، لإن عندنا نمو في عدد السكان، لما بنقول ننشئ مدن جديدة وكلام من هذا القبيل، ممكن حد يتصور إن ده ترف، لكن لا دي مشروعات كان لازم تتعمل".

وقال الرئيس، إن تخطيط المشروعات التي شرعت الدولة في تنفيذها إنما هي نتاج دراسات متخصصين لمدة 6 أشهر: "مش نمنا وصحينا قولنا هنعمل طريق".

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وأضاف أن سيناء كان لها نصيب كبير من الإنفاق: "صرفنا على سيناء رقم مايخطرش على بال وصل لمئات المليارات، فيه محطة معالجة مياه واحدة بس اتكلفت 18 مليار، ومحطة تانية بـ2 مليار، وفيه طريقين كل طريق طوله 375 كليو تكلفة الواحد 4 أو 5 مليار، بخلاف التجمعات البدوية"، مشيرًا إلى أن الإنفاق على سيناء كان من الصناديق العربية: "مش كلها أموال تم تدبيرها من الموازنة بشكل أو بآخر، لكن دي قروض وهيتم سدادها، بس احنا محتاجين نشغل الناس ونغير البلد ونعوض القصور والنقص اللي تعاظم خلال السنين اللي فاتت".

وشدد الرئيس على اهتمام الدولة بتشجيع الشباب للقيام بالأعمال: "بنقولكم هنوفر ليكم العمل والأماكن والفكرة والتدريب والتمويل بس انتوا تعالوا، عندنا فرص في الصناعة للـ100 مليون، تصوروا لو هنشتغل علشان نوفر الاحتياجات الأساسية للـ100 مليون، من لبس ومستلزمات منزلية، وتكنولوجيات متقدمة، ده اللي بنركز فيه دلوقتي، وهنوفر فرص عمل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر".

واختتم الرئيس تصريحه قائلًا: "ماتسألش الفلوس جت منين لكن اسألوني الفلوس راحت فين؟".

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