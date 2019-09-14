لجنة "نقل النواب" تختتم زيارتها لمحافظة مطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - مرسى مطروح - أ ش أ:

اختتمت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام محمد، اليوم السبت، زيارتها الميدانية للمحافظة التي استمرت 5 أيام، وكان في توديعها السكرتير العام للمحافظة محمد أبو غنيمة، بالنيابة عن محافظ مطروح مجدي الغرابلي .

ووجه السكرتير العام للمحافظة، الشكر على جهود اللجنة خلال الفترة الماضية للوصول إلى توصيات ومقترحات من شأنها الوصول إلى حلول تهدف إلى الارتقاء بخطوات التنمية للتيسير على الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاع النقل والمواصلات .

وأنهت الجنة زيارتها الميدانية لمحافظة مطروح اليوم بالوقوف على الجهود التنموية المبذولة في نطاق المحافظة مع أهميتها كبوابة مصر الغربية، والمشكلات خاصة في قطاع الطرق والنقل والمواصلات .

وتفقدت اللجنة معظم طرق المحافظة من الحمام شرقا إلى السلوم غربا وسيوة جنوبا كما اطلعت على المشكلات التي تعاني منها الطرق بمطروح على أرض الواقع، وتفقدت منفذ السلوم البري والإجراءات والضوابط المتخذة في تيسير حركة الانتقال والنقل والمواصلات عبر الحدود المصرية الليبية كما زارت اللجنة محطة سكك حديد مطروح.