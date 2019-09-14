وزير الأوقاف السعودي يصل مطار القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وزير الشئون الدينية والدعوة والإرشاد السعودي، مساء السبت، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة للبلاد يشارك خلالها في أعمال مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والذي يعقد غدا الأحد، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحرص عدد من قيادات وزارة الأوقاف على رأسهم الشيح جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور أحمد على عجيبة، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على الحضور إلى المطار لاستقبال وزير الشئون الدينية والدعوة والإرشاد السعودي لدى وصوله للقاهرة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن وزير الشئون الدينية والدعوة والإرشاد السعودي، وصل إلى مطار القاهرة الدولي على متن طائرة الخطوط الجوية السعودية القادمة من الرياض وتم إنهاء إجراءات وصولهم عبر استراحة كبار الزوار بالمطار.