أخبار مصر | الأول من نوعه.. إطلاق برنامج الدبلوم للغويّات الحاسوبيّة بجامعة حلوان (الشروط)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأول من نوعه.. إطلاق برنامج الدبلوم للغويّات الحاسوبيّة بجامعة حلوان (الشروط) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت جامعة حلوان، عن إطلاق برنامج "الدبلوم" الأول من نوعه للغويّات الحاسوبيّة في الجامعات المصريّة "Computational Linguistics Diploma Program"، بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وأوضحت الجامعة، أن البرنامج خاص بنظام الساعات المعتمدة، ويقبل خريجين جميع الكليات ولا يشترط خريجين حاسبات ومعلومات، موضحة أن متطلبات الحصول على دبلوم اللغويّات الحاسوبيّة ضمن البرنامج تشمل 9 مقررات دراسية + مشروع تطبيقي (بإجمالي 33 ساعة معتمدة).

وكشفت الجامعة، عن شروط التقدم وبعض المعلومات الإضافيّة عن لائحة البرنامج ورسوم التسجيل، من هنا، مؤكدة أن عدد الأماكن المتاحة للفصل الأول (خريف 2019) محدود، وسيتم غلق باب التسجيل غدًا الأحد 15 سبتمبر 2019، بحال استكمال العدد المطلوب.