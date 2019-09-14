أخبار مصر | الأول من نوعه.. إطلاق برنامج الدبلوم للغويّات الحاسوبيّة بجامعة حلوان (الشروط)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأول من نوعه.. إطلاق برنامج الدبلوم للغويّات الحاسوبيّة بجامعة حلوان (الشروط) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلنت جامعة حلوان، عن إطلاق برنامج "الدبلوم" الأول من نوعه للغويّات الحاسوبيّة في الجامعات المصريّة "Computational Linguistics Diploma Program"، بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
وأوضحت الجامعة، أن البرنامج خاص بنظام الساعات المعتمدة، ويقبل خريجين جميع الكليات ولا يشترط خريجين حاسبات ومعلومات، موضحة أن متطلبات الحصول على دبلوم اللغويّات الحاسوبيّة ضمن البرنامج تشمل 9 مقررات دراسية + مشروع تطبيقي (بإجمالي 33 ساعة معتمدة).
وكان أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية التعاون والتنسيق بين وزارتى التعليم العالى والاتصالات الذى بدأ مطلع العام الحالى، بناء على تكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعداد إستراتيجية قومية للذكاء الاصطناعى.
وأوضح طلعت أن حجم الإنفاق على هذا العلم خلال العام الحالى يزيد على 87 مليار دولار، ومن المقرر أن يصل بحلول عام 2023 إلى 100 مليار دولار، وهذا يؤكد أهمية علم الذكاء الاصطناعي بالنسبة للعالم، بينما تصل نسبة الإنفاق فى أفريقيا والشرق الأوسط خلال عام 2019 إلى 290 مليون دولار، ومن المقرر أن تصل إلى 500 مليون دولار عام 2023، مضيفًا أننا نحتاج إلى العمل الجاد والشاق والسريع لمواكبة العالم فى هذا المجال.