أخبار مصر | رئيس "الوفد" يدعو المسؤولين عن السياحة بالاهتمام بمسار العائلة المقدسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس "الوفد" يدعو المسؤولين عن السياحة بالاهتمام بمسار العائلة المقدسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعا المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، المسؤولين عن السياحة بالاهتمام بمسار العائلة المقدسة وعمل دراسة جادة وسريعة بأن يكون مزارا عالميًا لكل شعوب الأرض وقبلة لجميع المسيحيين.

جاء ذلك ندوة مسار العائلة المقدسة التي نظمتها اللجنة النوعية للسياحة بالحزب، برئاسة أمل رمزي، اليوم السبت في المقر الرئيسي لحزب الوفد، بحضور قيادات الحزب، والأنبا مارتيروس أسقف شرق السكة الحديد ومهمشة، وعمرو صدقي رئيس لجنة السياحة في مجلس النواب، وماجد الراهب رئيس جمعية التراث المصري، والمهندس محمد عبد اللطيف، أستاذ الآثار بجامعة المنصورة.

ولفت "أبو شقة" إلى أن تلك الندوة تعد رسالة للجميع بأن مسار العائلة المقدسة أمر يهم المصريين جميعا والعالم بأسره لأنه حدث تاريخي وديني مهم ومؤثر في تاريخ البشرية، مشيرا إلى أن هذا المسار لم يحظ حتى الآن بما يجب أن يحظى به.

بدورها قالت أمل رمزى، رئيس لجنة السياحة بحزب الوفد ان مسار العائلة المقدسة بارك أرض مصر وجعل منها مكانا مهما للعالم كله، موضحة ان البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان خلال زيارته لمصر دعا كافة المسيحيين فى كل انحاء العالم لزيارة مصر.

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وأكد عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، ضرورة وضع تصور ودراسة جدوى من قبل متخصصين وتعتمد من رئيس الجمهورية لتمهيد مسار العائلة المقدسة ليكون مزارًا سياحيًا، ما يحقق المزيد من الأمور الايجابية لأبناء المحافظات التي تضم نقاط الرحلة.

وأوضح "صدقي" أن رحلة العائلة المقدسة هي الرحلة الوحيدة في العالم التي حدثت في مصر فقط، مشيرا إلى أن خريطة مسار العائلة المقدسة تضم 25 نقطة وتم اعتمادها من بابا الفاتيكان لذلك يجب اعتماد هذه الخريطة بشكل رسمي والعمل عليها حتى يكون الأمر واضح للسائح الذي يأتي من جميع أنحاء العالم للزيارة.

فيما أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، أستاذ الآثار بجامعة المنصورة، أن مسار العائلة المقدسة فرصة ذهبية للنهوض بالسياحة المصرية لأنها ستدخل لمصر نحو 2.7 مليار مسيحي حول العالم، خاصة بعد اعتراف بابا الفاتيكان والبابا فرانسيس به ما يجعله قبلة لجميع دول العالم وليس مصر فحسب.