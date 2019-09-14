أخبار مصر | أمين الاتصال السياسي بـ"الحرية": الرئيس يلمس مشاكل الشباب عن قرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمين الاتصال السياسي بـ"الحرية": الرئيس يلمس مشاكل الشباب عن قرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مؤمن سيد، أمين الاتصال السياسي بحزب الحرية المصري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث كعادته بروح الأب والزعيم والقائد وتعامل بمبدأه المتعارف وهو 'الصراحة والشفافية' خلال مؤتمر الشباب الثامن.

وأكد مؤمن، على أهمية رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي داخل المؤتمر وضرورة أن يتخذ كل منا الحذر من الشائعات المغرضة ومحاولات التشكيك الممنهجة من اعداء مصر ومن يحاولون زعزعة الاستقرار الوطني، مشيرًا إلى أن الشعب المصري أقوى من كل هذه الامواج ولا يلتفت أبدًا بمثل هذه الاحاديث، مُذكرًا نحن نثق برئيسنا وندعمه ونسير معه في مسيرة التنمية بعقلنا وقلبنا.

كما أكد أمين الاتصال السياسي بحزب الحرية المصري، أن الرئيس يلمس مشكلات الشباب عن قرب ويسعى للمسها وحلها بشكل فعال، ويحرص دائما على فتح سبل الحوار مع الشباب من خلال منصة المؤتمر الوطني للشباب والنقاش حول اهم التحديات واهم ما يجب علينا ان نفعل، مُتوجها بالتحية لجيش مصر العظيم، مُشيرًا إلى أن الشعب يعي جيدا اهمية جيشه وما يقوم به من تضحيات من اجلنا وسنظل نحبه وندعمه ونقف معه ولن نلتفت ابدا لشائعات المغرضين ولا كيد الكائدين.

Advertisements

وفي نفس السياق، أشادت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بفعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب بمركز المنارة للمؤتمرات، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن الرئيس أرسل العديد من الرسائل الهامة خلال كلماته.

وأكدت إيناس، أن رسائل الرئيس خلال كلمته بجلسة تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًا وإقليميًا واضحة الدلالة وتؤكد اهتمامه بتوعية المواطنين من أخطار الإرهاب وحروب الجيل الرابع، ونوهت أن رسائل الرئيس تلخصت في أن الإرهاب هو الأداة التي استخدمت في تدمير سوريا وليبيا ووسط إفريقيا، ويعمل على استنزاف الدولة المصرية، مُذكرة أنه حتى الآن لم تقوم الدولة لمحاربة الإرهاب فكريا واقتصرت المواجهة على السلاح والحملات، لافتة إلى أن الخطاب الديني يجب أن يواكب العصر لمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه على مستوى العالم.

وثمنت النائبة البرلمانية، تأكيد الرئيس على أن الجيش المصري هو الثقل الحقيقي للمنطقة بأكملها، وسط محاولات لتشويهه.