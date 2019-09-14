أخبار مصر | سقوط أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الأحد ودرجات الحرارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سقوط أمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الأحد ودرجات الحرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد درجات الحرارة غدا الأحد، استقرارا كبيرا، حيث يسود طقس معتدل نهارا لطيف ليلا، وسط تأكيدات من هيئة الأرصاد الجوية، بأن حالة الطقس تسمح بالخروج والتنزه.

وأوضح خبراء هيئة الأرصاد أن الطقس سيكون لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على الوجه البحري والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.

هذا وتنشط على جنوب سيناء والبحر المتوسط، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية، وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

ودرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر، كالتالى:

الصغرى العظمى

القاهرة 24 32

شبين الكوم 24 32

طنطا 24 31

دمنهور 24 31

الإسكندرية 25 30

بلطيم 24 30

مطروح 24 29

السلوم 22 29

سيوة 20 31

بورسعيد 24 29

دمياط 24 29

الزقازيق 23 32

الإسماعيلية 21 33

السويس 23 32

العريش 21 30

رفح 20 29

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رأس سدر 23 32

نخل 17 32

نويبع 26 33

طابا 23 31

كاترين 17 30

الطور 26 31

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 25 36

مرسى علم 28 35

الفيوم 23 33

بنى سويف 23 33

المنيا 23 33

أسيوط 24 33

سوهاج 25 34

قنا 25 36

الأقصر 25 36

أسوان 28 37

أبوسمبل 24 37

الوادى الجديد 24 36

شلاتين 27 35

أبو رماد 26 35

حلايب 27 34