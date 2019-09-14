أخبار مصر | من 2000 إلى لـ3500 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن وظائف خالية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من 2000 إلى لـ3500 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن وظائف خالية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توفير العديد من فرص العمل، بإحدى شركات التكيف والتبريد بمدينة نصر، براتب يصل إلى 2000 جنيه.

وتضمن الوظائف 5 مهندسين تنفيذي موقع، والسن لا يزيد عن 45 عامًا، ويشترط أن يكونوا حاصلين على مؤهل عالي تكييف وتبريد.

كما تطلب الشركة 5 فنيين تبريد سنهم لا يتعدى الـ40 عامًا، وأن يكونوا حاصلين على مؤهل عالي.

وتوفر الشركة 4 وظائف لمندوبي مبيعات، مؤهل فوق المتوسط وأن لا يزيد سنهم عن الـ30، وخبرة سنتان، بجانب عمولة على المبيعات.

للتواصل مع مدير الموارد البشرية، 01002134789- 01020599698.

وفي ذات الإطار، توفر القوى العاملة من خلال نشرتها القومية للتشغيل، 125 فرصة عمل بإحدى الشركات بمنطقة العاشر من رمضان، براتب يصل لـ3500 جنيه.

وتضمن الوظائف المطلوبة، عدد 5 محاسبين حاصلين على بكالوريوس تجارة، بشرط أن لا يتعدى سنهم الـ27 عام، براتب 3500 جنيه.

كما تطلب الشركة، 80 عامل إنتاج، 10 عمال مخزن و20 عاملة، وأن يكونوا حاصلين على مؤهل متوسط، بالإضافة إلى 10 عمال نظافة، براتب 2000 جنيه.

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وتوفر الشركة وسيلة مواصلات ومن الشروط للتقدم للوظائف لا يتعدى سن المتقدم 35 عاما.

وفي ذات الإطار، وفرت الوزارة العديد من فرص العمل بإحدى الشركات لتصنيع الملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية براتب يصل لـ15 ألف جنيه.

وتضمنت الوظائف للشركة 5 موظفين إداريين حاصلين على مؤهلات عالية، سنهم لايتعدى الـ40 عاما، لديهم خبرة 3 سنوات، بشرط أن يكونوا حاصلين على رخصة قيادة.

كما طلبت 5 محاسبين حاصلين على دبلوم تجارة من الجنسين سواء ذكور أو إناث، بشرط أن لا تقل الخبرة عن عامين براتب 2000 جنيه.

وتطلب مدير صيانة هندسية حاصل على هندسة ميكانيكا، خبرة لا تقل عن 10 سنوات براتب 15 ألف جنيه.

ومن المزايا التي تقدمها الشركة تأمين صحي واجتماعي بجانب توفير مواصلات لجميع العاملين.

للتواصل مع المدير المسئول 01221255525.