مصر | بعد وفاة 5 أشخاص.. استعجال تقرير المعمل الجنائي في حريق شقة بعابدين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد وفاة 5 أشخاص.. استعجال تقرير المعمل الجنائي في حريق شقة بعابدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت نيابة عابدين الجزئية، تقرير المعمل الجنائي في واقعة وفاة 5 أفراد من أسرة واحدة فى حريق شب فى شقة بعقار سكنى فى منطقة عابدين.

وكانت النيابة فى وقت سابق قررت التصريح بالدفن، وتسليم الجثث لذويهم وندب الأدلة الجنائية؛ لمعاينة آثار الحريق، وتشكيل لجنة هندسية لفحص سلامة العقار وبيان تضرره من عدمه من الحريق.

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية فى منطقة عابدين أدى إلى وفاة 5 أشخاص، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

البداية عندما تلقي غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم عابدين، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.

تعرف على كيفية تفادى الحرائق بالمنزل:

1_عدم تحمل الدوائر الكهربائية أكثر من طاقتها وعملها لفترات طويلة

2_ لا تضع الأجهزة الكهربائية المولدة للحرارة، مثل: المكاوي والدفايات بالقرب من الأشياء القابلة للاحتراق لأنها تؤدى الى ماس كهربائى.

3- ينبغي التأكُّد من وجود مطافئ الحريق في المطبخ وفي كل مكان فى المنزل.

Advertisements

4_ ينبغي عدم ترك الموقد مشتعلًا والخروج خارج المنزل أو ترك المكيف او أى جهاز كهربائي بالمنزل.

5_ تأكد من عدم تشقق أو وجود عطل بالأسلاك الكهربائية، وفى حالة ذلك يجب تبديلها فورا بأسلاك جديدة.

6_ يجب تجنب الأطفال عن مصادر التيار الكهربائي التي فيها تكون فيها خطورة علي حياتهم أو يمكنهم لمسها.

7_ لا تستعمل مقبس كهربائي واحد لتوصيل أكثر من جهاز به لان ذلك قد يؤدى الى ارتفاع حرارة المقبس

8_اذا كنت علمت بمصدر تسرب كهربائى يجب على الفور بإصلاحه بواسطة المختصين.

9_ قم بإحكام غلق صمام الغاز.

10_ قم بإطفاء مصادر الإشعال القريبة.

11_ قم بتهوية المكان بفنح النوافذ والأبواب.