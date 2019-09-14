مصر | "بسكين وطعنة بالقلب".. النيابة تأمر بتشريح جثة شاب قتل على يد نجل عمه بالوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بسكين وطعنة بالقلب".. النيابة تأمر بتشريح جثة شاب قتل على يد نجل عمه بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بتشريح جثة شاب يدعى "أحمد" وشهرته ميدو يبلغ من العمر 22 عامًا، للتصريح بالدفن والوقوف على ظروف الوفاة وملابساتها، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.

وأوضحت التحقيقات الأولية، أن نجل عم القتيل قام بقتله بسكين بالوراق نتيجة لمشاجرة حدثت بينهم على بناء "عشة حمام" أعلى سطح المنزل، فقام على إثرها الأول بطعنه في القلب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وألقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة القبض على المتهم بقتل نجل عمه إثر نشوب مشاجرة بينهما، بمنطقة الوراق، شمال المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وأوضحت تحريات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ملابسات قتل الشاب بالوراق إثر نشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهم، يوم الجريمة بسبب الخلاف على قطعة خشب.

وكان تلقي اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للمقدم هاني مندور رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الوراق، من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بنطاق القسم.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وتبين نشوب المشاجرة بين أحمد وشهرته ميدو، 22 سنة، وبين نجل عمه 23 سنة، بسبب الخلاف على قطعة خشب، قام على إثرها الأخير بالتعدي على الأول، بالضرب بسلاح أبيض سكين محدثًا إصابته التي أودت بحياته، وتمكنت القوات من القبض على المتهم وإقتياده إلى ديوان القسم.

وأقر المتهم خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة.