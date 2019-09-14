شكرا لقرائتكم خبر عن البابا يلتقي خُدام كنائس الوادي الجديد في وادي النطرون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، نشاطه الرعوي في مركز لوجوس بدير الأنبا بيشوى في وادى النطرون، اليوم السبت.

Advertisements

وحرص البابا على المشاركة في مؤتمر الأسر الجامعية التابع لأسقفية الشباب والمنعقد في بيت كرمة الوادى في وادى النطرون وإلقاء محاضرة دينية بحضور الأنبا رافائيل، الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بمركز لوجوس البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون مجموعة من الخدام والخادمات من إيبارشية الوادي الجديد برفقة أسقفهم الأنبا أرسانيوس، حيث حرص الخدام على التقاط الصور التذكارية مع البابا «سيلفي».

كان البابا التقى، أمس، أعضاء اللجنة الاستشارية الطبية للأكليروس ووفدًا من كنائس النمسا في إطار زيارتهم لمصر حاليا.