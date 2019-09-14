«بطريرك الإسكندرية للروم» يرأس قداسًا إلهيًا بدير القديس سابا بالإسكندرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار ترأس البابا ثيودور الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، السبت، صلاة القداس الإلهي في دير القديس سابا البطريركي بالإسكندرية بمناسبة عيد الصليب المقدس في دير البطريرك المقدس. وشارك البطريرك الصلاة المتروبوليت ثيوفيلاكتوس مطرانية تريبوليس (ليبيا) بحضور الشعب القبطي. وعقب الصلاة، ألقى البابا كلمة روحية، قال فيها إن «هذا الحدث الاحتفالى اليوم هو بمثابة تمجيد الصليب المقدس ويعيدنا إلى جبال صهيون الإلهي لسماع الملكة هيلانة العظيمة وبطريرك القدس مكاريوس الذي رفع الصليب المقدس ونصلي أن يمنح صليب الرب السلام للعالم».

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