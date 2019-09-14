شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: توفير الاعتماد اللازم لتجديد كوبري «ترعة باها» بدنديل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، إن وزارة الري وافقت على توفير الاعتماد المالي اللازم لإحلال وتجديد كوبري ترعة باها بالوحدة المحلية لدنديل بمركز ناصر، والذي تم غلقه لتعرضه لتصدعات وانهيارات جزئية، بسبب الحمولات الزائدة على الكوبري.

وأضاف المحافظ، في تصريحات صحفية، السبت، أنه فور رصد المشكلة تواصل مع الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، وتم إرسال خطاب يحتوي على المشكلة وتوصيفها الفني، وأهمية الكوبري التي تتركز على تسهيل حركة السير، والحركة المرورية بالمنطقة، خاصة أنه يعتبر وصلة مهمة في الطريق إلى قاعدة دنديل الجوية، بالإضافة إلى أنه يمثل وصلة حيوية للطرق الفرعية نحو عدد من القرى الكائنة بالمنطقة بمركز ناصر.

وأوضح أن الوزارة استجابت لمطلب المحافظة ووفرت الاعتماد اللازم لتجديد الكوبري، مشيرًا لتوجيهاته لوكيل وزارة الري بسرعة السير في إجراءات الطرح والإسناد لتنفيذ المشروع في أسرع وقت ممكن، نظرا لحاجة المواطنين الماسة لهذا الطريق، ولما يوفره الكوبري من سيولة مرورية وتيسيرًا على سكان القرى بالمنطقة.