شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يوجه بفتح تحقيق عاجل في «ترك فوطة داخل بطن مريضة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، السبت، الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، بإجراء تحقيق طبي عاجل مع الطبيب (ت. س)، طبيب نساء وتوليد بمركز الحسينية بعد تسببه في تعرض حياة مريضة للخطر نتيجة تركه «فوطة» ببطنها أثناء إجراء عملية وضع لها بعيادته الخاصة.

وأشار المحافظ في تصريحات صحفية، إلى أن التحقيق سيتم من خلال الجهات القانونية بمديرية الصحة بالشرقية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتحويل القضية للنيابة لعدم تكرار هذه الحوادث مجدداً وحرصا على حياة المرضى.

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كما أمر المحافظ مكتب المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة بفتح تحقيق عاجل وسريع والاطلاع على كافة الأوراق والمستندات التي تثبت صحة الواقعة ليتم رفع تقرير شامل بعد انتهاء التحقيقات لوزيرة الصحة لاتخاذها القرار المناسب حيال الطبيب المهمل.

ووجه محافظ الشرقية رسالة اطمئنان لأهل المريضة نتيجة ما تعرضت له من إهمال طبي أثناء إجرائها عملية وضع، مؤكداً أنه لن يترك مقصرًا في مكانه وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتعاون مع مديرية الصحة بالشرقية حيال واقعة الإهمال الطبي.

يذكر أن زوج المريضة قام بعرض مشكلته من خلال مداخلة تليفونية عبر القنوات الفضائية، وأكد فيها تعرض زوجته لإهمال طبي كبير حيث ترك أحد أطباء النساء والتوليد «فوطة» داخل بطنها أثناء إجرائها لعملية وضع لها بعيادته الخاصة بمركز الحسينية بتاريخ 2 / 7 /2019، الأمر الذي ترتب عليه تعرض حياة زوجته لمضاعفات صحية خطيرة، وقام بإجراء عملية جراحية أخرى لها بمستشفى قناة السويس الجامعي لاستخراج «الفوطة» بتاريخ ١/ ٩ / ٢٠١٩، وطالب زوج المريضة بفتح تحقيق مع الطبيب المتسبب في الواقعة لاتخاذ الإجراءات الرادعة حيال تقصير الطبيب وإهماله.