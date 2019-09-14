شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي لوزير الأوقاف: ما رأي الدين في نشر الكذب والشائعات؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك مشكلة كبيرة جدًا في مصر، خاصة في تجديد الخطاب الديني، موجهًا حديثه لوزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، قائلا: «أهل الدين مش حاسين بالمشكلة، الدنيا اتغيرت، مش هنخلي الظهر ركعتين ولا حاجة، في مفاهيم أخرى، عايزين نعرف رأي الدين في نشر الكذب والشائعات إيه».

وتابع السيسي، خلال جلسة «اسأل الرئيس» بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب، السبت، أن البعض قد يقوم ببناء مسجد على أرض دولة أو في حرم ترعة، ويعتبر ذلك من أعمال البر، معقبًا: «دا إيه، واللي بيرمي القمامة في الشارع دا إيه».

وأوضح أن مقتضيات الدولة الرشيدة كثيرة جدًا، وليس الديني فقط، معقبًا: «الدين جزء من الحياة وليس كل الحياة، الدين هو اللي قال كدة».