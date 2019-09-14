شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الصيني الجديد يفتتح فعاليات النسخة السادسة من المعرض الصيني بالقاهرة 28 سبتمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق نهاية سبتمبر الجاري، فعاليات النسخة السادسة للمعرض الصيني المصري للتجارة والاستثمار «China Trade Fair» في نسخته السادسة.

المعرض الذي تنطلق فعالياته خلال الفترة 28-30 من سبتمبر الجاري يأتي في ضوء التقارب المصري الصيني، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الصيني «شي جين بينج»، ويضم نحو 300 عارض صيني، ممثلين لأكبر الماركات الصينية والعالمية.

ويفتتح لياو لى تشانج، سفير الصين الجديد لدى مصر، في أول أداء رسمي له، والملحق التجاري للحكومة الصينية بالقاهرة، فعاليات المعرض بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

وتابع أن اختيار الصين لمصر لإقامة المعرض، يأتي إيمانًا بالفرص الواعدة في السوق ولثقتها الشديدة في مناخ الاستثمارالجاذب لشركات الاستثمار العالمية.

وبحسب تصريحات، الشريك الصيني، بينو بلاي، رئيس مجلس إدارة شركة مورينت الصينية، المتخصصة في تنظيم المعارض التجارية حول العالم، فإن اختيار الصين لمصر لإقامة المعرض يأتي إيمانًا بالفرص الواعدة في السوق ولثقتها الشديدة في مناخ الاستثمار الجاذب لشركات الاستثمار العالمية.

وأضاف أحمد رأفت، العضو المنتدب لـ«إكسبريس عرب» الشريك المصري للمعرض، أن المعرض يهدف إلى نقل التكنولوجيا الصينية لمصر، والعمل على إبرام تعاقدات بين الصناع والتجار في الصين ومصر، وذلك ضمن خطة الحكومة المصرية والصينية، لتحويل مصر لمركز لوجستي ومركز لتصدير المنتجات الصينية لدول العمق الأفريقي والشرق الأوسط.

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وأوضح رأفت أن المعرض يأتي ترجمة لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة للصين، مشيرًا إلى أن المعرض هذا العام، يأتي مختلفًا حيث يضم أكثر من 300 تخصص صناعي متنوع في كافة القطاعات، كما يضم عددًا من الماركات الصينية الأكثر شهرة حول العالم، حيث تمت مراعاة اختيار الشركات التي تضيف للسوق المصرية، موضحًا أن المعرض يأتي فرصة للتجار المصريين للاحتكاك بالسوق الصينية والوقوف على الجديد من المنتجات وإبرام تعاقدات مع الشركات الصينية.

ويضم المعرض ممثلين عن الحكومة الصينية والغرف التجارية والصناعية بالصين، ويُقام تحت رعاية وزارة الصناعة والسفارة الصينية بالقاهرة، ويهدف إلى تسهيل حركة التعاون والتجارة لنقل التكنولوجيا إلى مصر، ومد جسور التعاون بين مصر والصين بما يكفل تعظيم استفادة المستثمر المصري، وريادة المنتج المحلي عالميًا، وتشجيع رأس المال الأجنبى في تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.

يحضر الافتتاح سفير الصين بالقاهرة، والملحق التجارى الصيني، ووفد من رؤساء مجالس الأعمال المصرية الأجنبية بمصر، ورؤساء وممثلين عن الغرف التجارية والغرف الأجنبية والمجالس التصديرية واتحاد الصناعات وعدد من رجال الأعمال والمستثمرين.

المعرض مقام بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، وذلك ضمن سلسلة المعارض العالمية التي تقام سنويًا في الدول التالية: (الإمارات- الأردن- تركيا- جنوب أفريقيا- البرازيل- بولندا- الهند- كازاخستان).

ويعد معرض «China Trade Fair» أحد أكبر المعارض الدولية المتخصص بقطاع الصناعات بمصر والمنطقة العربية، حيث يتميز المعرض بتنوع المشاريع والشركات المشاركة، بالإضافة إلى تبنيه استراتيجية واضحة لدعم الاقتصاد بشكل عام والاقتصاد المصري بشكل خاص، حيث يهدف المعرض بشكل واضح إلى النهوض بالقطاع الصناعي المصري وخلق فرص استثمارية تجذب الكثير من المستثمرين العرب والأجانب.

ويضم المعرض قطاعات «الملابس-الغزل والنسيج- الأدوات الصحية- الأجهزه الكهربائية- الأدوات المنزلية- مستلزمات البناء – الإلكترونيات- مستلزمات الإضاءة- العدد والآلات- خطوط الإنتاج – الطاقة المتجددة- المولدات الكهربائية والصناعات العذائية والمعدنية».

ويهدف المعرض لدعم الاقتصاد المصري وإلقاء الضوء على الفرص المتاحة بالقطاع، إضافة إلى تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة والحكومة، لاسيما مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومحور تنمية قناة السويس، إضافة إلى استعراض التسهيلات الكثيرة التي أقرتها الحكومة للمستثمرين منذ تولي الرئيس السيسي حكم البلاد.