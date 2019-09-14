شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «المشروعات في سيناء صرفنا عليها مئات المليارات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن المشروعات في سيناء تكلفت مئات المليارات، مشيرًا إلى أن هناك محطة علاج مياه واحدة تكلفت 20 مليار جنيه، و«شق الطرق والمشروعات التنموية هناك مكلفة جدًا، ونحن اقترضنا من الصناديق العربية من أجل تطوير سيناء بجانب التدبير من موازنة الدولة».

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وأضاف الرئيس خلال جلسة اسأل الرئيس، في المؤتمر الثامن للشباب، أن «كل القروض سنقوم بسدادها من ميزانية الدولة خلال الفترة المقبلة، ونحن سنوفر لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التمويل وكل المستلزمات لكن هما ييجوا ويبدأوا».

وأكد أن «بناء مدن جديدة ليس ترفًا ولكن ضرورة لمواكبة النمو السكاني، ونحن نعمل على توفير فرص عمل من جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر»، مضيفًا: «متسألونيش الفلوس جت منين، ولكن اسألوا راحت فين».

وتابع: «نحتاج لتوعية الأولاد الصغار، وأقصد السن الذي لم يعاصر المشاكل، ونحتاج لزيادة وعيهم من خلال التليفزيون والأسرة والمدارس».