شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: بناء المدن الجديدة ليس ترفا لكن ضرورة لمواكبة النمو السكانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن بناء مدن جديدة ليس ترفًا ولكن ضرورة لمواكبة النمو السكانى، مضيفًا: "لما اتكلمنا عن البناء والتنمية نقدر نعوض عن الكتير من اللى فاتنا خلال السنين اللى فاتت، البلد لازم تتغير كل يوم، واحنا أكتر لأن عندنا نمو فى عدد السكان".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب: "ولما نتكلم عن المدن الجديدة، يتصور البعض أنه ترفا، وحاجة تتعمل أو ما تتعملش، لا كان لازم تتعمل، اللى حط التصور للمسار ده كبار الأساتذة للجامعة تشكلت بهم لجنة وعملوا لأكثر من 6 أشهر لمناقشة ذلك، كل اللى حصل الفترة اللى فاتت، سواء كان قروض خارجية أو داخلية، تم إنفاقها عشان نقدر نتكلم فى اللى بنتكلم فيه".

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وتابع الرئيس: "الرقم ده الكلام ده هيخلص فى 30 يونيو السنة الجاية، وخدنا من الصناديق العربية لسيناء، رقم ميخطرش على بالك، احنا مش بنتكلم فى عشرات المليارات، احنا بنتكلم فى مئات المليارات، لما تعرف أن فيه محطة مياه تكلف 20 مليار جنيه، ومحطة تانية بـ2 مليار جنيه، وطرق موجودة 375 كيلو فوق 4 أو 5 مليار جنيه، والتجمعات البدوية لأهلنا فى سيناء".

واستطرد السيسي حديثه: "خدنا لسيناء من الصناديق العربية كتير، اقترضنا أموال كتير، كلها مش أموال تم تدبيرها من الموازنة بشكل أو أخر، وهيتم سدادها من موازنة الدولة، ولابد أننا نتحرك ونغير الناس ونعالج القصور والنقص اللى استمر السنين وتعاظم خلال السنين اللى فاتت".

وأردف الرئيس قائلا: "وعن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، احنا مهتمين جدًا إننا نشجع الشباب إنهم يقوموا بعمل ونوفر لكم الفكرة والتدريب والتمويل، تصوروا لو قدرت أكفى الـ100 مليون فى كل طلباتهم العادية، احتياجاتهم الأساسية، دا اللى احنا ضاغطين فيه ونركز فيه، ونوفر فرص عمل من خلال الجهاز للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.. متسألونيش عن الفلوس جات منين ولكن اسألونى عن الفلوس راحت فين".