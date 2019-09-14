الرئيس السيسي يكرم أبطال دورة الألعاب الأفريقية ويمنحهم وسام الرياضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، أبطال دورة الألعاب الأفريقية 2019، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر الوطنى الثامن للشباب المنعقد بمركز المنارة. وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس منح الأبطال وسام الرياضة من الطبقة الأولي للحاصلين علي الميداليات الذهبية ووسام الرياضة من الطبقة الثانية للحاصلين على الميداليات الفضية ووسام الرياضة من الطبقة الثالثة للحاصلين على الميداليات البرونزية. Advertisements حضر التكريم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأشرف صبحى وزير الشباب وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية ورؤساء الاتحادات الرياضية.

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