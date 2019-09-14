شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شارع الملكة ببولاق نموذج للإهمال "قمامة وإشغالات وموقف عشوائى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعانى سكان شارع الملكة بحى بولاق الدكرور بالجيزة أشد المعاناة من الحالة، بسبب ما وصل إليه الشارع من إهمال والذى ظهر فى تراكم القمامة ومخلفات الهدم بطول الشارع، وعدم رصف الشارع مما يحطم السيارات المارة به، بالإضافة إلى كثرة الإشغالات والتعديات على الطريق العام.

وأكد أهالى شارع الملكة، أن الشارع أحد أكبر شوارع الحى ولكن لم ينعكس ذلك على الخدمات المقدمه به، حيث ظهرت حالات تعد على الطريق بشكل كبير أغلقت جزءا كبيرا به، كما تراكمت مخلفات الهدم بالشارع حيث يستغل سائقو عربات الكارو والنقل غياب الرقابة ويلقون بحمولاتهم فى الشارع.

وأضاف أحد سكان الشارع أن الحياة بشارع الملكة أصبحت كابوسا يتكرر بشكل يومى، حيث إن رحلة المرور بالشارع تمثل رحلة مشقة يومية يعيشها المواطن، كما أن الشارع به كل مظاهر الإهمال أهمها القمامة والمخلفات، وثانيا المواقف العشوائية التى تنتشر بنهاية الشارع وأوله والتى تغلق الطريق وتسبب إزعاجا للسكان، بالإضافة إلى الباعة الجائلين وشوادر الخضار العشوائية والتى تعطى نموذج فريد لمظاهر الإهمال بالحى.