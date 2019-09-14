شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس أئمة البرازيل ومفتى لبنان والبوسنة يشاركون بمؤتمر الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زالت الوفود والشخصيات البارزة تتوالى إلى مقر انعقاد المؤتمر الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث وصل الدكتور عبد الحميد متولى رئيس مجلس الأمة فى البرازيل والوفد المرافق له، للمشاركة فى أعمال المؤتمر العام الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذى تعقده وزارة الأوقاف يومى الأحد والاثنين 15 و16 سبتمبر الجارى، وكان فى استقبالهم اللواء عمرو شكرى رئيس قطاع مكتب معالى الوزير، والدكتور خالد صلاح وكيل مديرية أوقاف القاهرة.

ووصل الشيخ محمد كادتش مفتى البوسنة والهرسك، للمشاركة فى أعمال المؤتمر، كما وصل الشيخ عبد اللطيف دريان المفتى العام لجمهورية لبنان والوفد المرافق له، للمشاركة فى أعمال المؤتمر.