أخبار مصر | برلماني: حديث السيسي بعث رسائل عديدة إلى المصريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: حديث السيسي بعث رسائل عديدة إلى المصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بعث برسائل عديدة إلي المصريين مفادها أننا نواجه حالة من التشكيك فيما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات وبناء دولة حديثة رغم كل المعوقات التي واجهتنا خلال السنوات الماضية.

وقال 'أبوالعلا" في بيان له اليوم، إن الرئيس أكد علي أن الجيش المصري هو حصن مصر ويعد هو الأقوي في المنطقة بأسرها ومحاولات التشكيك في القوات المسلحة لن يقبله المصريين لأن العلاقة بين القوات المسلحة والشعب علاقة لأيمكن لاحد المساس بها.

واضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن مابين الرئيس والمصريين الثقة وماهو يسعي البعض لضرب جدار الثقة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري تم بناءها منذ سنوات، لافتا الي كافة المشروعات التي تم إنجازها واجهنا من بعدها شائعات تهدف للنيل من ماتم تحقيقه.

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، وينعقد المؤتمر بحضور 1600 مشارك غالبيتهم من الشباب، ويحضر شباب البرنامج الرئاسي، مه شباب الجامعات، وشباب السياسيين، وشباب المهندسين المشاركين في المشروعات القومية، وشباب الأطباء، وشباب رجال الأعمال.

وتتضمن أجندة المؤتمر والذي سينعقد لمدة يوم واحد 3 جلسات، أبرزها جلسة "إسأل الرئيس" بالإضافة إلى جلستين آخرتين، وقبل انطلاق المؤتمر الوطني الثامن أعلنت إدارة المؤتمر عن استقبال الأسئلة لعرضها على الرئيس خلال جلسة "إسأل الرئيس".

وسنعرض عدد من التوصيات التي خرجت بها مؤتمرات الشباب السابقة:

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مؤتمر الشباب بأسوان:



أسفرت توصيات المؤتمر عن إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب الصعيد، وتحسين مستوى جودة الحياة في الصعيد، وتحويل أسوان إلى عاصمة للثقافة، ومراجعة موقف من لم يتم تعويضه في اللفترات السابقة لإنشاء السد العاالي، والإسراع في تنفيذ مشروع المثلث الذهبي. أسفرت توصيات المؤتمر عن إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب الصعيد، وتحسين مستوى جودة الحياة في الصعيد، وتحويل أسوان إلى عاصمة للثقافة، ومراجعة موقف من لم يتم تعويضه في اللفترات السابقة لإنشاء السد العاالي، والإسراع في تنفيذ مشروع المثلث الذهبي. مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة:



أوصى المؤتمر بإعلان عام 2019 عاما للتعليم، واطلاق المشروع القومي لتطوير التعليم الجديد، وإنشاء مركز لتدريب المعلمين والمدربين ومدققي التعليم الفني الجديد طبقاا للمعايير الدولية، وإنشااء حضانات للإبداع والابتكار تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات. أوصى المؤتمر بإعلان عام 2019 عاما للتعليم، واطلاق المشروع القومي لتطوير التعليم الجديد، وإنشاء مركز لتدريب المعلمين والمدربين ومدققي التعليم الفني الجديد طبقاا للمعايير الدولية، وإنشااء حضانات للإبداع والابتكار تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات. مؤتمر الشباب بجامعة القاهرة:



أوصى المؤتمر بإعلان عام 2019 عاما للتعليم، واطلاق المشروع القومي لتطوير التعليم الجديد، وإنشاء مركز لتدريب المعلمين والمدربين ومدققي التعليم الفني الجديد طبقاا للمعايير الدولية، وإنشااء حضانات للإبداع والابتكار تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات. أوصى المؤتمر بإعلان عام 2019 عاما للتعليم، واطلاق المشروع القومي لتطوير التعليم الجديد، وإنشاء مركز لتدريب المعلمين والمدربين ومدققي التعليم الفني الجديد طبقاا للمعايير الدولية، وإنشااء حضانات للإبداع والابتكار تحت رعاية المجلس الأعلى للجامعات. منتدى شرم الشيخ:



وكانت توصياته عبارة عن تحويل المنتدى غلى مركز دولي معني بالحوار العربي والأفريقي والدولي بين الشباب العربي والأفريقي، وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية والأمم المتحدة بتبني قرارات نموذج محاكاة مجلس الأمن، وغنشاء المركز الأفريقي للشباب لاستيعاب طاقات الشباب الأفريقي، ووضع استراتيجية دولية لمواجهة قضايا الهجرة غير الشرعية والتطرف. وكانت توصياته عبارة عن تحويل المنتدى غلى مركز دولي معني بالحوار العربي والأفريقي والدولي بين الشباب العربي والأفريقي، وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع كل الأجهزة المعنية والأمم المتحدة بتبني قرارات نموذج محاكاة مجلس الأمن، وغنشاء المركز الأفريقي للشباب لاستيعاب طاقات الشباب الأفريقي، ووضع استراتيجية دولية لمواجهة قضايا الهجرة غير الشرعية والتطرف. مؤتمر العاصمة الإدارية:



وجه بتحويل نموذج محاكاة الدولة المصرية إلى حوار مستمر ودائم، وتشكيل مجموعات من الشباب لمعاونة مؤسسات الدولة، واطلاق المشروع القومي لدعم الأسر الأكثر احتياجا، وتكليف الحكومة باطلاق مشروع التحول الرقمي. وجه بتحويل نموذج محاكاة الدولة المصرية إلى حوار مستمر ودائم، وتشكيل مجموعات من الشباب لمعاونة مؤسسات الدولة، واطلاق المشروع القومي لدعم الأسر الأكثر احتياجا، وتكليف الحكومة باطلاق مشروع التحول الرقمي. مؤتمر الشباب بشرم الشيخ:



حيث قرر مراجعة موقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، وتدشين مركز وطني لتأهيل وتدريب الشباب، وعقد مؤتمر دوري لمتابعة تنفيذ القرارات، وسرعة الانتهاء من التشريعات المنظمة للإعلام.