أخبار مصر | بتوجيه من الرئيس.. متحف يؤرخ لعواصم مصر عبر العصور في أكبر مدينة فنون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بتوجيه من الرئيس.. متحف يؤرخ لعواصم مصر عبر العصور في أكبر مدينة فنون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بإنشاء مدينة للفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تعد أكبر مدينة للفنون والثقافة في العالم، وحسب بيانات وزارة الآثار فإن المدينة تشتمل على متحف أثري، وهو متحف العاصمة الإدارية الجديدة حيث اختارت له اللجنة فكرة عبقرية وهو أن يكون المتحف عبارة عن متحف العواصم المصرية عبر العصور.

ومن خلاله نشرح للعالم كيف ولماذا تُنشأ العواصم من خلال التجربة التي تكررت مرات ومرات في التاريخ المصري القديم والوسيط والحديث بداية من منف ثم طيبة والمنيا مرورًا بالإسكندرية خلال العصر اليوناني روماني، وصولًا إلى مدينة الفسطاط والقاهرة الفاطمية ثم القاهرة الخديوية.

وسيتم تخصيص فاترينة لكل عاصمة من العواصم الإدارية، لتسليط الضوء على النواحي الإدارية مشتملة الأختام والرسائل والصادر والوارد والتبادل التجاري قديمًا، إلى جانب عرض العديد من العملات التي توضح بداية ونهاية الحكم لكل فترة.

ويعد المتحف أحد أهم مزارات مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي أصبحت محط أنظار الشرق الأوسط والعالم، لتخطيها مدن الثقافة والفنون به، من حيث الإنشاءات والإمكانات المزمع تنفيذها.

مساحة مدينة الفنون والثقافة



أقيمت على مساحة 127 فدانًا، وتضم عددًا من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية، لكل أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة، من موسيقى ورسم ونحت ومشغولات يدوية وغيرها.السيسى يتفقد مدينة الفنون والثقافة ودار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة. أقيمت على مساحة 127 فدانًا، وتضم عددًا من المسارح وقاعات العرض والمكتبات والمتاحف والمعارض الفنية، لكل أنواع الفنون التقليدية والمعاصرة، من موسيقى ورسم ونحت ومشغولات يدوية وغيرها.السيسى يتفقد مدينة الفنون والثقافة ودار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة. تجهيزاتها الثقافية Advertisements



وتحوي المدينة قاعة احتفالات كبرى تستوعب 2500 شخصًا مجهزة بأحدث التقنيات، المسرح الصغير به قاعتان تستوعبان 750 فردًا للعروض الخاصة، أضف إلى ذلك مسرح الجيب الذى يستوعب 50 شخصًا ومسرح الحجرة، ومكتبة موسيقية، ومكتبة مركزية تسع 6000 شخصًا. وتحوي المدينة قاعة احتفالات كبرى تستوعب 2500 شخصًا مجهزة بأحدث التقنيات، المسرح الصغير به قاعتان تستوعبان 750 فردًا للعروض الخاصة، أضف إلى ذلك مسرح الجيب الذى يستوعب 50 شخصًا ومسرح الحجرة، ومكتبة موسيقية، ومكتبة مركزية تسع 6000 شخصًا. وتضم المدينة مركزًا الإبداع الفنى لشباب المبدعين، فضلًا عن قاعة عرض سينمائى متصلة بالأقمار الصناعية، و3 قاعات للتدريب، واستديو تسجيل صوتى مجهز بأحدث التقنيات.السيسى يتفقد مدينة الفنون والثقافة ودار الأوبرا بالعاصمة الإدارية الجديدة. دار الأوبرا