مصر | حجز مسؤول شركة 24 ساعة لحيازته 8470 قطعة طبية مهربة بالسيدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حجز مسؤول شركة 24 ساعة لحيازته 8470 قطعة طبية مهربة بالسيدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة السيدة زينب الجزئية، حجز مسؤول شركة لتجارة المستلزمات الطبية 24 ساعة على ذمة التحقيقات، لحين ورود تحريات المباحث للوقوف على نشاط المتهم لحيازته على 8470 جهاز وقطعة مستلزمات طبية مختلفة مهربة جمركيًا.

كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات.

البداية عندما تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء محمد منصور، مدير الأمن، من ضبط 8470 جهازا وقطعة مستلزمات طبية مختلفة "مهربة جمركيًا" بالسيدة زينب.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من العميد محمد رجائي مدير إدارة التموين، مفاده ضبط مسئول شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب لحيازته (8470) جهازا وقطعة مستلزمات طبية مختلفة مهربة جمركيًا، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

Advertisements

وفي سياق آخر، تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب مدير عام جمارك سفاجا بالتنسيق مع مباحث ميناء سفاجا من ضبط 3 محاولات تهرب جمركى لكمية من أجهزة البلاى استيشن والساعات والأجهزة الطبية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والبضائع القادمة على الباخرة أمانة من ميناء ضبا السعودى بإدارتي الحركة وتفتيش الركاب تم الاشتباه فى فى الأمتعة الشخصية لـ 3 ركاب مصريين قادمين من السعودية.

وبتفتيش أمتعتهم الشخصية تبين وجود 700 ساعة ماركات متنوعة منشأ يابانى وصينى وتايلندى مخباة داخل سماعات استريو ماركات و320 علبة بودرة مائية للوجة Summer Cake و19 جهاز بلاي استيشن 4 و16 جهاز بلاي استيشن 3 و6 جهاز X Box 360 و150 ذراع بلاي استيشن متنوع وطائرة مزودة بالكاميرا والبلوتوث وكمية من الأجهزة الطبية مخبأة وموزعة داخل الأمتعة الشخصية الخاصة بالركاب.

وتم الضبط بمعرفة كل من الحسينى سيد محمد ووائل السمان وأحمد موسي وأيمن حسين مأمورى الحركة وناصر فارس وسيد عزالدين مأموري تفتيش الركاب وعلاء الشمندي وعطية عبد المجيد مشرفى الصالة وأيمن بهجات وعزت نادي ومكرم الورداني مأموري التعريفة وفتحى عبدالتواب مدير الحركة ومصطفي عبد الفتاح مدير تعريفة وعطية عبد المجيد تحت إشراف محمود ابودوح الجلالي مدير الإدارة.