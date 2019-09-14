مصر | بعد مراقبته 48 ساعة.. تفاصيل مأمورية الخليج 365 لإسقاط "حرامي السيارات" بالدقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد مراقبته 48 ساعة.. تفاصيل مأمورية الخليج 365 لإسقاط "حرامي السيارات" بالدقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استمر ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدقي على مدار الـ 48 ساعة الماضيين، على المراقبة الميدانية، وأعمال بحث والتحري لإسقاط "حرامي محتويات السيارات" بمنطقة الدقي، بعد تحديد مكان هدفه الجديد ليواصل جرائمه.

فأخذ يتردد حرامي السيارات على الحي الراقي بين الحين والآخر، بعد هروبه من المنطقة سكنه، لعلمه بملاحقة الرائد محمد وحيد معاون مباحث القسم له، لكن باتت محاولاته وخطته بالفشل، وتمكنت القوات من القبض عليه حال ارتكابه جريمة جديدة، وكسر زجاج سيارة لسرقة محتوياتها فجرا.

كان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة بعد مراقبات دامت لأكثر من 48 ساعة، في إسقاط واحد من أخطر العناصر الإجرامية بمنطقة الدقي، بعد ارتكابه أكثر من 15 واقعة سرقة محتويات السيارات، بنطاق قسم شرطة الدقي، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود معلومات للرائد محمد وحيد معاون مباحث قسم شرطة الدقي، بقيام كريم. ص. ع، 30 سنة، عاطل، "مدمن مخدر الهيروين" ومقيم بمنطقة الدقي، بكسر زجاج السيارات المركونة بنطاق القسم، فجرًا، وسرقة محتويات السيارات، وارتكابه أكثر من 15 واقعة سرقة بنفس الأسلوب.

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وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، والاستعانة بالمصادر السرية، والتأكد من صحة المعلومات الواردة، وبالعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، وجه بسرعة ضبط المتحري عنه عقب استئذان النيابة العامة.

وبإعداد عدة مأموريات لضبطه، برئاسة المقدم هاني الحسيني رئيس وحدة مباحث القسم والقوة المرافقة له، استشعر "لص محتويات السيارات" بملاحقة الشرطة له، وتمكن من الهروب خارج المنطقة سكنه، ليقيم داخل شقة مستأجرة بمنطقة أخري، داخل محافظة الجيزة.

وبمراقبة المتحري عنه لمدة تجاوزت الـ 48 ساعة، تمكنت القوات من القبض عليه فجرًا حال كسره زجاج سيارة لسرقة محتوياتها، وتم اقتياده إلى ديوان القسم، وتوصلت تحريات المقدم محمد أبو زيد وكيل فرقة الدقي والعجوزة، إلى أن المتهم مطلوب ضبطه وإحضاره في عدة قضايا متنوعة من ضمنهم قضية سرقة محتويات سيارات.

وبمواجهته أقر خلال التحقيقات أمام العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، بما توصلت إليه التحريات، وارتكابه أكثر من 15 واقعة سرقة محتويات سيارات بنطاق قسم شرطة الدقي، وبيعها لدي عملائه، وصرف المبالغ المالية من متحصلات بيع المسروقات في شراء الهيروين المخدر لتعاطيه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.