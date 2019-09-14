مصر | "كان عايز يبني عشة حمام".. تفاصيل قتل شاب على يد ابن عمه في الوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "كان عايز يبني عشة حمام".. تفاصيل قتل شاب على يد ابن عمه في الوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تفاصيل قتل شاب بطعنة بالقلب على يد نجل عمه، بمنطقة الوراق، شمال محافظة الجيزة، وتبين أنه نشبت مشاجرة بين المجني عليه والمتهم، يوم الجريمة بسبب الخلاف على قطعة خشب.

وبينت التحريات أن المجني عليه ونجل عمه يقيمان في منزل واحد "بيت عائلة"، وأن المجني عليه كان يبني "عشة حمام" أعلى سطح المنزل سكنهما، وتحصل على قطعة خشب من "عشة الحمام" الخاصة بنجل عمه ما دفعه إلى التشاجر معه.

وأوضحت التحريات أن المشاجرة تجددت بينهما مساء نفس يوم الجريمة، استل على إثرها المتهم سلاح أبيض، وطعن بها نجل عمه بمنطقة القلب، محدثًا إصابته التي أودت بحياته في الحال.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على المتهم بقتل نجل عمه إثر نشوب مشاجرة بينهما، بمنطقة الوراق، شمال المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة بورود بلاغا للمقدم هاني مندور رئيس وحدة مباحث قسم شرطة الوراق، من شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل بنطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة والمقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة، وتبين نشوب المشاجرة بين أحمد وشهرته ميدو، 22 سنة، وبين نجل عمه 23 سنة، بسبب الخلاف على قطعة خشب، قام على إثرها الأخير بالتعدي على الأول، بالضرب بسلاح أبيض سكين محدثًا إصابته التي أودت بحياته، وتمكنت القوات من القبض على المتهم وإقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهة المتهم أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بارتكاب الجريمة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.