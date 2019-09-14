شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتحدث عن آخر تطورات ملف المياه وسد النهضة الإثيوبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن «مصر لو ضاعت كل المنطقة العربية هتروح، ورجال الدين عليهم دور كبير في مواجهة ترويج الشائعات».

وأضاف السيسي، خلال جلسة اسأل الرئيس، في المؤتمر الوطني الثامن للشباب، أن «المنطقة العربية بها أمراض وتحتاج لعلاج جذري مثل القضية الفلسطينية التي تعاني من التأخر في حلها»، مشيرًا إلى أن «هناك تنسيقًا بين مصر والسودان وإثيوبيا بخصوص موضوع المياه، والأمر لم يتأثر كثيرًا بالثورة السودانية».

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وتابع أن «حجم المياه المستهدف تحزينه وراء سد النهضة الإثيوبي حوالي 75 مليار متر مكعب، وملء الخزان سيكون من حصص مصر والسودان، والسد سيكون به ضرر في كل الأحوال، ونحن نريد الاتفاق على ملء وتشغيل الخزان بطريقة تجعل الضرر في حدود تحمل مصر»، مضيفًا: «صحيح الأمور لا تسير بالشكل الذي نريده، ولكن نريد الوصول إلى حل».

وأردف: «العراق في سنة 1990 كان يجيلها 100 مليار متر مياه، ولكن دلوقتي 30 مليار متر، شوفتوا الدولة لما تضعف بيحصلها إيه، والعفي محدش يقدر ياخد منه شيء، ومصر مش هتكون قوية غير بشعبها».

وأوضح أن «تمثيل الشباب في انتخابات المحليات المقبلة لن يقل عن 25%، ونريد إنجاح انتخابات المحليات المقبلة من خلال الاختيارات الجيدة لتمثيل الشعب».