شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن طلاب المدارس: «معندناش لياقة بدنية خالص» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه تحدث منذ عامين على ضرورة الاهتمام بالرياضة في المدرسة، وحصول الطالب على درجات في هذه المادة، فتحدث الخبراء بأنه لا يمكن احتساب الرياضة ضمن المجموع الفترة الحالية.

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وأضاف «السيسي»، خلال جلسة «اسأل الرئيس» بالمؤتمر الوطني الثامن للشباب، اليوم السبت: «لو شفتوا أجسامنا كشعب وكطلاب مدارس، مش هتلاقوا لياقة بدنية خالص، أجسام الطلبة مش أجسام شباب».

ولفت إلى أنه يتمنى أن تكون مصر رقم واحد في التعليم، لكن هذا الأمر لن يتحقق بالأماني، ولكن بالجهد والعمل، معقبًا: «أتمنى من الله عز وجل أن تصل مصر لمستوى تعليمي مناسب».