شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: 80% من ميزانية التعليم في مصر «مرتبات للعاملين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر مرت بعدة مراحل السنوات الماضية، وكانت الأولية لتثبيت الدولة، ثم الاهتمام بالتعليم والصحة، ثم الاهتمام ببناء الإنسان.

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وأشار «السيسي»، خلال جلسة «اسأل الرئيس» ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، إلى أن مصر بها 23 مليون طالب في التعليم قبل الجامعي، و50 مليون مدرسة، و1.7 مليون معلم، موضحًا أن ميزانية التعليم تبلغ 130 مليار جنيه، 80% منها عبارة عن رواتب للعاملين، والباقي موزع على أمور التشغيل الأخرى.

وأضاف «السيسي» أن استخدام التابلت أحد عناصر التطوير، متسائلا: «هل المجتمع مستعد للتطوير، وسيساعدنا؟»، متابعا: «ولادكم ولادنا، ومش هنعمل تطوير عشان نضيع الناس»، مؤكدًا أن أثر تطوير التعليم لن يظهر قبل مرور 12 عامًا، مؤكدا أن المسار الجديد سيكون أفضل، لأن الوضع الحالي صعب.

وأكد أن «مسار التعليم الحالى يهدف لإعادة صياغة الشخصية المصرية، ونحن نحرص أيضًا على تطوير التعليم الجامعي وإنشاء جامعات خاصة لها توأمة مع الجامعات الدولية».